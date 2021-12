Arena Fonte Nova atinge 85% das obras concluídas

Na reta final da reforma para receber a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, a Arena Fonte Nova atingiu 85% das obras concluídas, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira. A previsão é de que o estádio em Salvador será inaugurado em março, dentro do prazo da Fifa para que sejam realizados testes antes do torneio que acontecerá em junho.

Por conta do atraso nas obras da Fonte Nova, Salvador correu o risco de ser excluída da Copa das Confederações. Mas, com os compromissos governamentais e a aceleração da construção do estádio, a capital baiana foi confirmada no final de novembro pela Fifa como uma das seis sedes do torneio de 2013 - Recife, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza são as outras.

Dos 12 estádios que estão sendo preparados para a Copa de 2014, o primeiro a ser inaugurado será o Castelão, em cerimônia marcada para acontecer neste domingo em Fortaleza. No dia 21 de dezembro, será a vez do Mineirão, em Belo Horizonte. Todos os demais devem ser entregues apenas no ano que vem, sendo que os outros quatro da Copa das Confederações ainda no primeiro semestre.

Na Fonte Nova, foram iniciadas agora a escavação para preparação do plantio do gramado e a instalação dos 50 mil assentos, em tom azul. Atualmente, 4.050 pessoas trabalham no canteiro de obras do estádio, fazendo um revezamento em três turmas para atuar 22 duas horas por dia. Assim, o consórcio responsável pela construção espera entregar a arena dentro do previsto.

Com capacidade para 50 mil pessoas, a Fonte Nova está sendo reconstruída com um investimento de cerca de R$ 590 milhões. Na Copa das Confederações de 2013, receberá três jogos: Uruguai x campeão africano (20 de junho), Brasil x Itália (22 de junho) e a disputa do terceiro lugar (30 de junho). Depois, na Copa do Mundo de 2014, serão mais seis partidas na capital baiana.

