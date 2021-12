Arena Fonte Nova apresenta novos valores

A direção da Arena Fonte Nova divulgou nesta quinta-feira, 16, os preços dos ingressos para os jogos que serão realizados no estádio em 2014. Os valores já entram em vigor a partir do embate da próxima quarta, entre Bahia e Santa Cruz, pela segunda rodada do Nordestão.

A grande novidade apresentada é a disposição dos valores do setor norte. A área do anel superior - chamada de super norte - continuará sendo a mais barata da praça (R$ 30, com meia a R$ 15), mas os preços dos outros anéis passarão a ser intermediários (R$ 44, com meia a R$ 22). O setor leste segue com o valor antigo: R$ 50, com meia a R$ 25.

O preço da área dos visitantes será o mesmo do setor norte inferior e intermediário. Para a partida de quarta-feira, os torcedores do Santa Cruz poderão ocupar apenas o anel superior. Também não serão comercializados ingressos para os setores leste intermediário e inferior, além do oeste superior - a não ser que a demanda cresça ao longo do processo de venda.

Este começa já no domingo, nos seguintes pontos de venda: balcões Ticketmix dos Shoppings Barra, Salvador, Iguatemi e Paralela; balcões Pida! do Center Lapa e Piedade, no horário de funcionamento dos shoppings. É limitada a venda de quatro ingressos por pessoa.

Nova lei

De acordo com Cláudio Najar, diretor comercial da Arena, a redução nos valores das entradas dos setores visitante e norte inferior/intermediário foi possível por conta da nova lei da meia-entrada. Esta limita em 40% o benefício por evento e exige que o documento de comprovação seja apresentado no ato da compra e do acesso.

"Só quem tem realmente direito ao beneficio irá obtê-lo. Assim, conseguimos ter uma previsão de receita para fechar a conta", diz Najar.

O desconto vai continuar valendo para estudantes, pessoas com idade superior a 60 anos e deficientes físicos. Porém, a nova lei estende o benefício para jovens de 15 a 29 anos com renda de até dois salários mínimos. Estes têm de apresentar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Integrantes do programa Torcedor Oficial do Bahia (TOB) continuam pagando meia nos dois primeiros jogos do ano.

