Arena do Shakhtar Donetsk é alvo de bomba na Ucrânia

A Donbass Arena, estádio do Shakhtar Donetsk, sofreu um ataque à bomba na manhã deste sábado. A região onde está localizada a arena do clube ucraniano sofre com o confronto entre forças ucranianas e milícias pró-Rússia, que querem ser anexados ao país vizinho. Por concentrar os separatistas, a cidade de Donetsk se tornou o epicentro do conflito.

Em seu site oficial, o Shakhtar exibe fotos dos danos causados por duas explosões e classifica o episódio de "bombardeio". Não havia nenhuma partida de futebol ou evento sendo realizado no momento das explosões. O clube destacou que não houve mortes - havia funcionários do time trabalhando no local.

As explosões não chegaram a ameaçar a integridade da estrutura do estádio. Houve danos somente nos setores noroeste e norte da arena, principalmente na área de comunicação e na central de energia. Nas fotos divulgadas, aparecem catracas destruídas, fios soltos e vidros quebrados.

O Shakhtar, que conta com diversos brasileiros no elenco, entre eles Dentinho e Bernard, foi a manchete dos últimos dias nos principais jornais do país. Por medo dos confrontos, os jogadores se recusavam a retornar ao país nas últimas semanas ao fim do recesso de verão na Europa.

