Arena do Mundial de Judô em Salvador abre neste sábado

A "Cidade do Judô", espaço que receberá o 10º Mundial de Judô por Equipes no próximo sábado, 27, e domingo, 28, abrirá suas portas para os visitantes da capital baiana a partir deste sábado, 20, com o seu lançamento oficial.

A arena de disputas do Mundial fica localizada no estacionamento do Gran Hotel Stella Maris, no bairro do mesmo nome, em Salvador. A "Cidade do Judô" ficará aberta à visitação dos admiradores do esporte até o próximo dia 26, quando começam os treinos dos atletas para a competição.

Para a décima edição do Mundial, a primeira a ser realizada nas Américas, Salvador receberá 19 seleções (entre as categorias masculino e feminino), como a francesa, a russa e a japonesa, que fazem parte do primeiro escalão do esporte no planeta.

O campeonato é o único mundial de elite realizado pela Federação Internacional de Judô (FIJ) neste ano olímpico de 2012. Segundo a organização, o evento também marca o início do ciclo olímpico para 2016, que culminará com os Jogos do Rio de Janeiro.

Diferente da modalidade individual, o Judô por Equipes ainda não é considerado um esporte olímpico. O Brasil competirá com 20 atletas, entre eles, a campeã olímpica em Londres, Sarah Menezes, e o medalhista de bronze nos últimos Jogos, Rafael Silva. Outros judocas famosos, como Tiago Camilo e Leandro Guilheiro também foram convocados.

Durante o evento de lançamento do Mundial, realizado em Salvador no final de setembro, o presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Paulo Wanderley Teixeira, anunciou que um representante do Comitê Olímpico Internacional (COI) poderá vir a Salvador para acompanhar o torneio e estudar a inclusão da modalidade na próxima edição das Olimpíadas, no Rio de Janeiro.

