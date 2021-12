Arena demite operários flagrados vendendo ingresso do BA-VI

Os três operários flagrados por A TARDE vendendo ingressos do BA-VI para torcedores, durante as longas filas formadas na porta das bilheterias do estádio, na última sexta-feira, 29, foram demitidos, informou nesta segunda-feira, 1º, o presidente do Consórcio Arena Fonte Nova, Frank Alcântara. De acordo o com flagra da repórter fotográfica de A TARDE, Margarida Neide, os trabalhadores recolhiam dinheiro dos torcedores e depois compravam a entrada na bilheteria, cobrando um valor acima do que era determinado pelo Consórcio.

A ação dos operários aconteceu durante tumulto para compra dos ingressos para o clássico que acontece no próximo domingo, 7, dia de inauguração do estádio. Na ocasião, houve confusão na bilheteria do Acesso Norte, onde estavam torcedores do Bahia, que começaram a chegar ao local um dia antes do início das vendas.

Nesta segunda, Frank Alcântara disse que o consórcio pretende ampliar os pontos de venda de ingressos nos próximos eventos na tentativa de evitar novos problemas.

BA-VI - O presidente do consórcio disse que a Arena está pronta para a inauguração. "Como uma casa nova pode ser que aconteça algum problema, como vazamento ou falha em tomadas", disse Frank Alcântara, ressaltando que o equipamento está em fase de teste. Ele garantiu que não haverá nenhum resto de obra na área interna da arena.

Apesar dos lugares serem marcados na Arena, haverá tolerância nesse primeiro jogo. Mas mil funcionários vão orientar os torcedores a procurar seus lugares certos. A falta de alimentação e bebida, problema que prejudicou a inauguração do Mineirão, não vai acontecer na arena Fonte Nova. Todos os 38 quiosques vão estar abertos para o público já no primeiro jogo. "Se faltar água e comida, pode me procurar no outro dia", ressaltou Frank.

As 2.500 vagas previstas ainda não serão utilizadas no primeiro jogo, só estando disponíveis para depois da Copa das Confederações.

Um efetivo de 1.200 a 1.500 policiais militares e civis vão trabalhar no clássico. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, as Polícias Militar e Civil estão fazendo um planejamento para evitar tumulto entre as tricolores e rubro-negros. Nesta quarta, 3, terá uma reunião com as torcidas organizadas para definir como eles irão para o estádio.

O trânsito será alterado por conta do jogo no domingo, 7. Frank Alcântara antecipou que apenas torcedores poderão acessar a Avenida Bonocô a partir do Ogunjá no dia da inauguração da Fonte Nova. Também haverá mudança em outras vias, mas o presidente do Consórcio disse que as demais alterações serão divulgadas a partir desta terça, 2.

adblock ativo