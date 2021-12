Arena da Amazônia recebe Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira, 31, que o jogo entra Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 (Catar) e programado para acontecer no dia 14 de outubro, acontecerá na Arena da Amazônia, em Manaus.

Para a realização da partida, a CBF afirmou que “assumirá juntamente ao Governo do Estado do Amazonas a responsabilidade pela revitalização do gramado da Arena da Amazônia”.

Brasil e Argentina sem público geral

A entidade também anunciou que o clássico contra a Argentina pelas Eliminatórias, que acontece no próximo domingo, 5, na Neo Química Arena, em São Paulo, “será realizada com a participação de até 1.500 convidados, sem a comercialização de ingressos ao público geral.

Assim, não será cumprido o anúncio inicial de que a partida contaria com a presença de um público de até 12 mil pessoas.

“A referida decisão ocorre por conta da falta de tempo hábil para o desenvolvimento de sistema integrado que permita o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso do público ao estádio com segurança” diz a nota da CBF.

