Arena Aquática de Salvador inicia atividades gratuitas

A Arena Aquática de Salvador iniciou nesta segunda-feira, 11, as aulas gratuitas da primeira turma de aperfeiçoamento na natação. O complexo esportivo, que foi inaugurado no dia 22 de dezembro de 2018 e abriga uma piscina olímpica utilizada nas Olimpíadas Rio 2016, funciona no antigo Clube Português, na orla de Salvador.

Entre os dias 4 e 15 de fevereiro, os candidatos entregaram os documentos necessários, que são RG, CPF, atestado de escolaridade, comprovante de residência, documentos de identificação de pais, mães ou responsáveis legais para menores de 18 anos e atestados médicos emitidos por cardiologista e dermatologista, e também fizeram os testes de avaliação de nível para as turmas das aulas práticas.

As aulas continuarão sendo realizadas nesta semana a cada uma hora, das 6h às 18h. Durante as segundas, quartas e sextas serão turmas de aperfeiçoamento, e as terças e quintas, aulas de iniciação e adaptação à natação e de hidroginástica.

Foram disponibilizadas 726 vagas para as aulas de atividade aquática na arena, mas apenas 270 foram efetivadas. Após feito esse levantamento, a Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel) avalia reabrir as inscrições em calendário a ser definido.

O desempenho dos alunos será observado pelo gestor técnico, o nadador e campeão olímpico Edvaldo Valério Silva, conhecido como Valério Bala e pelos quatro professores. Os alunos que se destacarem terão a oportunidade de migrar da piscina semiolímpica para a olímpica e de se integrar a equipe da Arena Aquática.

