Árbitros baianos recebem treinamento em Salvador

Uma equipe da Escola Nacional de Arbitragem de Futebol (Enaf) promoveu um treinamento teórico e técnico, no último final de semana, com os 23 árbitros e assistentes baianos que pertencem ao quadro nacional.

As aulas foram ministradas por alguns instrutores de arbitragem da CBF, como Manoel Serapião e Erich Bandeira, e teve como objetivo a aproximação de critérios entre as 27 federações de futebol do Brasil.

Para, de fato, colocar em prática, a CBF fez alguns intercâmbios entre os árbitros durante competições de todas as regiões.

Além disso, o uso das súmulas eletrônicas e o sistema integrado de comunicação entre os cinco árbitros em campo também foram incluídas no curso.

De acordo um dos instrutores, Roberto Perassi, o curso é válido para que o árbitro tenha um estudo conceituado além das assimilações de regras. Para ele, a partir daí, pode-se ter um quadro de arbitragem homogêneo pronto para as competições nacionais.

