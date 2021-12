Árbitros anunciam greve e superclássico River-Boca pode ser adiado

Um sindicato de árbitros argentinos iniciará uma greve a partir desta quinta-feira em todas as divisões, o que coloca em dúvida a realização do superclássico River-Boca Juniors, um pedido para maior segurança dos profissionais, após um árbitro ser espancado durante uma partida no país.

O anuncio foi feito nesta terça-feira, 6, por Guillermo Marconi, do Sindicato de Árbitros Esportivos da República Argentina (Sadra), em declarações à rádio do país.

"O Comitê Executivo da Sadra decretou uma greve de atividades em todo o país para este fim de semana. Meus árbitros não entram em campo neste fim de semana na Primeira Divisão, B Nacional (2ª divisão),Primeira B (3ª divisão) e Federal A, B e C", declarou à rádio La Red.

A Sadra explicou que espera garantias de segurança da Federação Argentina (AFA) e do Ministério do Trabalho do país.

A Associação Argentina de Árbitros (AAA) ainda não definiu sua postura, mas o secretário-geral da entidade, Federico Beligoy, não descartou aderir ao movimento.

No último domingo, em partida do torneio Federal B (5ª divisão), o árbitro Claudio Elichiri foi atacado e espancado por alguns jogadores e torcedores do Sarmiento de Ayacucho, depois de não marcar um pênalti a favor da equipe no confronto contra o Sansinena de General Cerri.

Marconi afirmou que "chegar a uma greve geral é difícil e parar o futebol é ainda mais complicado, mas alguém precisa fazer algo".

