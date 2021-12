Árbitro relata troca de agressões entre atletas no Ba-Vi

O árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden não economizou ao relatar as confusões que aconteceram durante o Ba-Vi do último domingo, 8, na súmula da partida. Os casos que mais chamam a atenção são os do zagueiro Lucas Fonseca, do Bahia, e do lateral esquerdo Diego Renan, do Vitória, ambos titulares do clássico.

Segundo Vuaden, Lucas agrediu Diego Renan com um soco no rosto: "Expulsei aos 43 minutos do 2º tempo de jogo o atleta Lucas Fonseca do Bahia por empurrar e em seguida desferir um soco no rosto do atleta adversário (Diego Renan) após uma disputa de bola".

Em contrapartida, o lateral rubro-negro teria, segundo o gaúcho, devolvido a agressão: "Expulsei aos 43 minutos do 2º tempo o Sr. Diego Renan do Vitória por, após uma disputa de bola com o adversário (Lucas Fonseca), tentar atingir o mesmo com um chute".

Vuaden ainda relatou na súmula agressões do goleiro reserva do Esquadrão, Jeanzinho, que geraram a sua expulsão logo após o gol de Feijão, o único do triunfo por 1 a 0: "por sair do seu reservado em direção ao reservado da equipe do Vitória tentando chutar um atleta adversário no momento da comemoração do gol da equipe. Este fato gerou um tumulto generalizado, não sendo possível identificar o atleta atingido".

Uma troca de socos entre o preparador de goleiros do Bahia, Thiago Mehl, e um médico do Vitória, Luis Fernandes, também após o gol inaugural de Feijão, foi igualmente relatado. Vuaden ainda colocou na súmula outra troca de socos, desta vez entre o zagueiro Dedé, do Tricolor, e o lateral direito Norberto, do Leão, já aos 44 minutos do 2º tempo, em que ambos acabaram expulsos.

Por fim, o árbitro colocou na súmula o que considerou um 'corre-corre' envolvendo atletas dos dois times, logo após o apito final do jogo, não sendo possível identificar por ele possíveis agressões.

A súmula deve gerar uma denúncia ao Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA). Com isso, o atletas serão julgados e podem pegar ganchos a serem cumpridos em um próximo torneio em âmbito estadual.

