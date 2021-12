Árbitro registra ataque de Emerson à CBF na súmula

O cartão vermelho e as reclamações após a expulsão na derrota do Botafogo para o Bahia, por 3 a 2, no Maracanã, podem render uma pesada suspensão a Emerson. Ao fim da partida, disputada na noite desta quarta-feira, o atacante teve registrado na súmula os ataques à CBF e ao próprio árbitro Igor Junio Benevenuto.

"Expulsei aos quatorze minutos do segundo tempo de partida o atleta de número 7, sr. Márcio Passos de Albuquerque [verdadeiro nome de Emerson], ao receber uma segunda advertência na partida, por atingir com um chute na altura da coxa direita de seu adversário de número 8, na disputa de bola", registrou o juiz.

"Cumpre informar que o referido atleta havia sido advertido anteriormente por reclamação ao proferir as seguintes palavras a mim: 'apita essa p...!'. Após ser expulso, o mesmo veio em minha direção e proferiu as seguintes palavras: 'safado, sem vergonha, você é um m..., vagabundo, não apita nada!', escreveu o árbitro.

Em seguida, Benevenuto registrou também as declarações de Emerson dirigidas a um cinegrafista na beira do gramado. "Informo ainda que, ao se retirar de campo, o mesmo foi em direção à câmera de TV e proferiu as seguintes palavras: 'a CBF é uma vergonha, uma vergonha!', fato observado e relatado a mim pelo quarto árbitro da partida sr. Raphael Silvano Ferreira Silva que estava próximo ao referido atleta."

Na súmula, também consta os motivos da expulsão do lateral Julio Cesar depois do apito final. "Ao término da partida, expulsei com cartão vermelho direto o atleta de número 26, sr. Julio César Coelho de Moraes por vir em minha direção batendo palmas e proferindo as seguintes palavras: 'você é uma vergonha, agora pode vestir a camisa do Bahia, safado!'. Após ser expulso, o mesmo continuou proferindo as seguintes palavras: 'filho da p..., safado, vagabundo, sem vergonha. Você tem é que apitar a Série C."

O único jogador botafoguense expulso que não proferiu ofensas ao árbitro foi o peruano Cachito Ramírez. "Expulsei com cartão vermelho direto, aos onze minutos do segundo tempo o atleta de número 14, sr. Luís Alberto Ramírez Lucay da equipe do Botafogo F. R., por atingir com um tapa o rosto de seu adversário de número 8 , na disputa de bola."

Com o registro destas ofensas na súmula, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pode oferecer denúncia aos atletas e aumentar o número de jogos de suspensão. Caso isso aconteça, a luta para escapar do rebaixamento do Botafogo pode ficar ainda mais complicada. Com a derrota para o time baiano, o time foi para a 17ª colocação no Brasileirão, com apenas 22 pontos.

Estadão Conteúdo

