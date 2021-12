Árbitro que deixou CBF diz sofrer perseguição por ser modelo

O árbitro Guilherme Ceretta de Lima, de 31 anos, - que na última semana anunciou que não apitará mais pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - diz sofrer perseguição por ser modelo.

Ele afirmou que não apitará mais pela entidade máxima do futebol nacional, enquanto a Comissão Nacional de Arbitragem (Conaf) for comandada por Sérgio Corrêa, que segundo o árbitro, não vê com bons olhos o fato de ele trabalhar no mundo da moda nas horas vagas.



"Que culpa eu tenho de ser modelo? Não é 'privilégio' de um só, tem mais um lá dentro que nunca gostou desse tipo de coisa. Tentou diversas vezes, em relatórios na FPF, achar inverdades para me prejudicar. Na CBF, ele conseguiu, mas na FPF temos um comandante sério, honesto, íntegro e com credibilidade para ser líder. O fato de eu já ter sido modelo, independentemente de ser bonito ou feio antes de ser árbitro, com certeza incomodava", disse.



Há mais de 15 anos como árbitro e apitando pela Federação Paulista de Futebol (FPF) desde 2002, Ceretta trabalha como modelo nas horas vagas e tem uma linha de roupa esportiva com sua assinatura.

Punição

Ceretta foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Paulista deste ano, porém participou de apenas um jogo do Campeonato Brasileiro, e faz tempo. A última atuação dele foi em partida válida pela sétima rodada da Série A do Brasileirão - jogo em que o Flamengo venceu o Coritiba. O árbitro foi muito criticado por não expulsar o atacante Wellington Paulista, que ofendeu o auxiliar Marcelo Van Gasse. Por conta disso, foi afastado temporariamente, desde então, não participou mais dos sorteios e se ausentou dos testes físicos - critério para continuar na escala. Ceretta afirma que a punição dada pela CBF foi exagerada.



Agora, para voltar a apitar pelo quadro nacional, Ceretta deve continuar a atuar pela FPF, e ser indicado pela federação para retornar na próxima temporada.

