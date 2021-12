Árbitro da Fifa apitará primeiro Ba-Vi decisivo do Baianão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta quinta-feira, 9, a escala de árbitros para o primeiro clássico entre Bahia e Vitória que decidirá o Campeonato Baiano, no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

Mais uma vez, um árbitro do quadro da FIFA comandará o maior clássico do futebol nordestino. O carioca Marcelo de Lima Henrique será o árbitro central do primeiro confronto.

Também do quadro da Fifa, os auxiliar de Marcelo de Lima Henrique serão o gaúcho Altemir Hausmann e o carioca Rodrigo Henrique Figueiredo Correa, ambos do quadro da Fifa.

De acordo com a FBF, o árbitro concorreu no sorteio com o árbitro Péricles Bassols Pegado, também do quadro internacional e também originário do Rio de Janeiro.

