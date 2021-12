Árbitro baiano é escalado para apitar o segundo Ba-Vi

Diferentemente do primeiro Ba-Vi do ano, quando o goiano Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro da partida, o clássico do próximo domingo, 28, terá arbitragem baiana.

Comanda o jogo o experiente Jaílson Macêdo Freitas. Ele será auxliado pelos também baianos Alessandro Rocha Matos e Elicarlos Franco de Oliveira.

O Ba-Vi do próximo domingo pode valer a liderança para um dos dois maiores times do Estado: em segundo lugar nos seus respectivos grupos, ambos dependem de um triunfo e de uma combinação de resultados.

Segundo colocado do Grupo 2, o Bahia tem oito pontos ganhos e precisa secar o Juazeiro, que é o líder da chave, com dez pontos.

O Vitória tem 15 pontos e está em segundo do Grupo 3, atrás da Juazeirense, que já tem 16 pontos. Curiosamente, a rodada derradeira da segunda fase do Estadual também põe frente a frente Juazeiro e Juazeirense.

adblock ativo