Aprovado em exames médicos, Daniel Alves é oficializado como reforço da Juventus

Depois de ser aprovado em exames médicos realizados pela manhã, Daniel Alves foi oficializado nesta segunda-feira, 27, como novo reforço da Juventus. Após fazer história como muitos títulos com a camisa do Barcelona, o lateral-direito brasileiro deixou o clube espanhol e agora assinou acordo para defender a equipe italiana até 30 de junho de 2018, em um contrato que tem a opção de renovação por mais uma temporada.

Antes de assinar contrato nesta segunda-feira, Daniel Alves foi recebido com festa por torcedores do clube de Turim e posou para algumas fotos (selfies) ao lado de alguns deles. Ao oficializar a contratação, por sua vez, o site da Juventus postou uma imagem do brasileiro abaixo da hashtag #bemvindodani, escrita em português.

A Juve também exaltou as qualidades técnicas e a trajetória vitoriosa de Daniel Alves no Barcelona, pelo qual atuou por oito anos e era um ídolo da torcida. Porém, ele reconheceu recentemente que estava em "uma zona de conforto" e precisava de novos desafios para a continuidade da sua carreira.

"Classe, habilidades atléticas e experiência internacional são apenas algumas das qualidades que fazem Daniel Alves da Silva, nascido em Juazeiro em 6 de maio de 1983, um dos mais apreciados jogadores no cenário do futebol mundial", escreveu a Juventus ao anunciar a contratação.

O time italiano será apenas o quarto clube de Daniel Alves, que foi revelado pelo Bahia em 2001 e no ano seguinte já foi contratado pelo Sevilla, no qual ficou até 2008, quando acabou se transferindo para o Barcelona.

Altamente vencedor pelo Barça, ele conquistou 23 títulos com a camisa do time catalão, entre eles três da Liga dos Campeões e três do Mundial de Clubes da Fifa. O atleta chega à Juventus, porém, depois de amargar junto com a seleção brasileira uma vexatória eliminação na primeira fase da Copa América Centenário, nos Estados Unidos, onde o time comandado por Dunga caiu já na primeira fase, fato que provocou a demissão do técnico e a consequente contratação de Tite como substituto.

