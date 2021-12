As apresentadoras do programa de TV da Venezuela, 'Desnudando a Notícia', gravaram vídeo nuas em apoio à seleção venezuelana na Copa América, que começa na próxima quinta-feira, 11, no Chile [veja vídeo abaixo].

"Adoramos os nossos gladiadores da bola e, como eles deixam a pele em campo, decidimos mostrar a nossa por eles", diz uma das apresentadores.

Ela ainda disse que, caso a seleção avance de fase na Copa América, as apresentadoras farão nu coletivo em público.

"Se a nossa querida Venezuela passar de fase no torneio, faremos um nu coletivo para celebrar essa vitória. Estaremos todas nuas em uma das praças mais importante do país", prometeu.

Da Redação Apresentadoras ficam nuas em apoio à seleção da Venezuela

adblock ativo