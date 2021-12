A apresentadora venezuelana Yuvi Pallares, que havia prometido tirar a roupa em seu programa de TV caso a sua seleção vencesse na estreia da Copa América, cumpriu a promessa e ficou completamente nua enquanto dava o placar do jogo da Venezuela, que venceu a Colômbia por 1 a 0 [assista ao vídeo abaixo].

Ela é uma das apresentadoras do programa 'Desnudando la Noticia', que é famoso no país por ter suas apresentadoras fazendo striptease enquanto passam as informações.

Yuvi e mais sete apresentadoras divulgaram um vídeo no início do mês prometendo que, caso a Venezuela avance de fase na Copa América, elas farão nu coletivo em público.

Da Redação Apresentadora cumpre promessa e fica nua ao vivo. Assista!

adblock ativo