Apresentador Danilo Ribeiro é internado por complicações da Covid-19

O apresentador do Globo Esporte Bahia, Danilo Ribeiro, precisou ser internado após complicações causadas pela Covid-19, descoberta recentemente. Ele esteve no programa até a edição do último dia 24 de março.

Danilo deu entrada em uma unidade de saúde da capital baiana apresentando baixa saturação e 50% do pulmão comprometido. Ele chegou a ser colocado no oxigênio, com o intuito de melhorar a saturação e segue em tratamento.

Antes do apresentador, outros funcionários da Rede Bahia também chegaram a ser diagnosticados com a doença. Já recuperados, o repórter Mauro Anchieta, a apresentadora Camila Marinho e a jornalista Luana Assiz também foram contaminados.

