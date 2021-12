Apresentado no São Paulo, Ganso vê sonho realizado

O meia Paulo Henrique Ganso foi oficialmente apresentado neste domingo, no Morumbi, como novo reforço do São Paulo. Com direito a festa da torcida, que estava no estádio para assistir à partida diante do Cruzeiro, o jogador não escondeu a felicidade pelo acerto e disse que está realizando um sonho ao vestir a camisa do clube.

"É um sonho para qualquer jogador vestir a camisa de um clube grandioso como é o São Paulo. Agora sou torcedor fanático do São Paulo e quero retribuir todo o carinho que eu recebi dos torcedores desde que cheguei no clube", declarou o meia, que passou por uma verdadeira novela para chegar ao São Paulo.

A negociação do clube com o Santos durou quase um mês e o time da Vila Belmiro colocou diversos obstáculos para impedi-la. Mesmo tendo sido revelado na Baixada, Ganso esqueceu seu passado na equipe e declarou-se são-paulino. Apesar do entusiasmo, o jogador preferiu não estipular um prazo para a estreia, já que ainda se recupera de lesão na coxa esquerda.

"Ainda não está prevista (a estreia). Tenho de me recuperar 100% e me sentir seguro para voltar. Vou fazer um trabalho espetacular para voltar da melhor maneira possível e jogar o futebol que eu sei, para representar bem essa camisa e clube", comentou.

O jogador ainda fez questão de agradecer os novos companheiros e os funcionários do São Paulo pela recepção. "Meu sentimento está sendo o melhor possível, de muita alegria. Tive uma recepção excelente de todos os jogadores, comissão e funcionários do CT. O São Paulo demonstra o perfil certo para o meu futebol e personalidade".

