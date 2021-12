Apresentado no Fla, Adriano não dá prazo para estreia

A terceira passagem de Adriano no Flamengo começou oficialmente nesta quarta-feira, com a apresentação dele como novo reforço da equipe. Com status de grande ídolo, o atacante foi recebido com festa pela torcida e pela presidente Patrícia Amorim, que não escondeu a alegria de contar com um jogador "querido da torcida, formado e consagrado no Flamengo".

Adriano também não tirou o sorriso do rosto durante a apresentação, mas admitiu que a felicidade só estará completa quando voltar a campo. Para isto, no entanto, o atacante terá que recuperar sua forma física, já que está a um longo período afastado dos gramados e vinha se recuperando de uma contusão no tendão de Aquiles. A contratação, aliás, só foi finalizada depois da realização de exames que comprovaram que a lesão já estava curada.

"A lesão está curada, mas ainda não estou pronto para jogar. Já foi feita a planilha de trabalhos que vou ter que realizar. Estou muito feliz de voltar ao Flamengo. Aqui é minha casa, onde me sinto bem, sou bem tratado. Só cabe a mim trabalhar bastante. Não vamos dar um prazo certo para minha volta. Se eu falar um mês e acontecer de ser um mês e meio, o pessoal vai cobrar. Então vou trabalhar e quando o Flamengo achar que é a hora, eu jogo", declarou.

No Flamengo o atacante tentará deixar para trás um passado recente de polêmicas extra-campo e pouco futebol. Desde que saiu do clube carioca e foi para a Roma, em 2010, Adriano entrou em campo em raras oportunidades e se envolveu em confusões com o clube italiano e com o Corinthians, último time pelo qual atuou.

O jogador nunca escondeu o desejo de voltar para o Flamengo, lugar onde foi formado e que considera sua casa. Por isso, garantiu estar motivado para dar a volta por cima e voltar a ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro.

"Sou o Adriano de sempre. Minha família me deu educação para ser sempre o mesmo Adriano. Óbvio que tenho que mudar algumas coisas, todo mundo sabe da minha vida. Infelizmente aconteceram algumas contusões desde que saí da Roma e isso atrapalhou bastante, mas estou aqui para dar a volta por cima", afirmou.

Mesmo tratando o atacante como grande reforço, a presidente Patrícia Amorim sabe que o clube precisará ter paciência com ele e, por isso, já pediu "compreensão" à torcida. "Recebam o Adriano com o carinho e a compreensão que ele merece. Todo o trabalho será dedicado à recuperação deste jogador", disse.

