Apostas do tênis baiano projetam metas para 2018

Em vez de Gustavo Kuerten ou Fernando Meligeni, o tenista baiano Natan Rodrigues, de 15 anos, segue crescendo na carreira inspirando-se em um argentino: Juan Martín del Potro, atual número 32 do mundo. Certo de que tem muito a fazer para seguir os passos de Del Potro, que já foi número 4 da ATP e vice-campeão olímpico, Natan é vice-líder do ranking brasileiro de 16 anos e ocupa o 394º posto no circuito mundial da ITF.

Jogador desde os 5 anos de idade, o baiano planeja estar no top 100 da ITF até o final da próxima temporada. "Ou pelo menos chegar a melhor colocação possível", contornou o tenista, ao mencionar seu projeto de ascensão na tabela mundial do tênis juvenil, durante treino no Costa Verde Tênis Clube (CVTC), em Piatã.

Menos arrojada em relação ao futuro como tenista, a baiana Maria Menezes, também de 15 anos, sonha bater a mesma bola da bielorussa Victoria Azarenka. Sem necessariamente ir tão longe quanto a ex-número 1 do mundo e atual 4ª colocada da WTA. "Meu sonho é obter bom ranking na ITF para poder fazer faculdade nos Estados Unidos jogando tênis", resumiu.

Jogadora desde os 6 anos, Maria treina no Clube Bahiano de Tênis e na próxima temporada pretende superar a ausência das quadras devido a problemas de garganta recorrentes. "Todo mês tive probelas de dor de garganta. Com uma cirurgia das amígdalas resolve para em 2018 eu jogar muitos torneios", explicou a tenista baiana.

Sul-americano da ITF

A Copa Gerdau, o Circuito Banana Bowl e o Sul-americano da ITF estão na lista de competições agendadas por Maria em 2018. Ela já tem experência nesses torneios, tendo sido vice-campeã por equipes com a seleção brasileira em 2016, pela categoria 14 anos.

"Eu também ganhei um Sul-americano individual G!, que considero mais difícil, na Colômbia", lembrou a tenista. Além desses torneios, Natan acrescenta a possibilidade de participar de competições na Europa.

"Em outubro de 2017 eu ganhei o primeiro título ITF da categoria 18 anos. Rendeu 50 pontos", lembrou o tenista, que revelou participar das aulas do 1º ano científico em um curso a distância, na escola Goliath Academy, sediada em Miami, nos Estados Unidos.Maria, porém, estuda normalmente no Colégio Portinari, no Stiep.

Nessa questão, Natan concorda estar levando vantagem na conciliação de aulas e provas com o seu curso no sistema EAD. "Nos intervalos de torneios ou quando tenho tempo livre, acesso as aulas pela internet e atualizo", contou. Já Maria, quando volta das viagens faz eventuais segunda chamadas de provas.

