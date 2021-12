Aposentado do MMA, Anderson Silva fará luta de boxe em junho contra ex-campeão

Lenda do MMA mundial, o brasileiro Anderson Silva já possui luta marcada. Após não renovar contrato com o Ultimate Fighting Championship (UFC), ‘Spider’ anunciou que irá trocar o octógono pelo ringue, em combate contra o mexicano e ex-campeão mundial de boxe, Julio César Chávez Jr, de 35 anos. Eles irão se enfrentar no dia 19 de junho, no Estádio Jalisco, na cidade de Guadalajara, no México.

“Quando olho para trás, para minha jornada, vejo que nada foi em vão. Estou extremamente feliz pela oportunidade de testar minhas habilidades no boxe com Julio César Chávez Jr.. Treino continuamente, sempre buscando resiliência e superando obstáculos. Lutar é meu fôlego eterno”, afirmou Silva ao site americano TMZ.

Natural de São Paulo, o atleta de 45 anos é considerado por muitos como uma das maiores referências do MMA de todos os tempos. Entre janeiro de 2006 e julho de 2013, Anderson ‘varreu’ todos os adversários que colocaram na sua frente. Neste período, foram 17 lutas e 17 vitórias, além de 10 defesas de cinturão dos pesos médios (até 84 kg).

Em outubro do ano passado, mesmo seu contrato prevendo a realização de mais um combate, Anderson Silva realizou sua última luta pelo UFC, quando foi derrotado pelo jamaicano Uriah Hall. No dia seguinte, o brasileiro escreveu em suas redes sociais que se despedia "de uma vida inteira dedicada ao esporte".

Durante seus 23 anos de carreira, Anderson Silva realizou 46 lutas oficiais, sendo 34 vitórias, 11 derrotas e um “no contest”.

Adversário

Filho do lendário lutador Julio Cezar Chávez, o adversário do brasileiro ostentou o cinturão dos médios da WBC entre 2011 e 2012. Com três derrotas nas últimas cinco lutas, Julio Cezar Chávez Jr possui 58 lutas na carreira, com 52 vitórias, cinco derrotas e um empate. Em nota, o mexicano confirmou o evento.

“Eu me dediquei novamente ao esporte que amo e estarei pronto para enfrentar qualquer um na categoria meio-pesado começando pelo Silva. Estarei preparado para ser vitorioso em 19 de junho”, escreveu.

No mesmo evento, inclusive, seu pai também realizará uma luta de exibição. Aos 58 anos, Julio Cezar Chávez enfrentará Hector Camacho Jr. O porto-riquenho é filho de Hector "Macho" Camacho, adversário de Chávez em 1992, que foi assassinado a tiros em 2012.

adblock ativo