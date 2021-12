Após vitórias, Tite espera que jogadores mantenham alto nível nos clubes

Depois das vitórias sobre Equador (3 a 0) e Colômbia (2 a 1) pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, o técnico Tite fez um pedido aos jogadores da seleção brasileira, que agora voltam a seus clubes: mantenham o nível e até melhores. "Joguem muito nos seus clubes, pois lá serão as credenciais para serem convocados", disse o treinador.

Tite admitiu estar bastante feliz por constatar que os jogadores que chamou para os seus dois primeiros compromissos à frente da seleção brasileira vão voltar a seus clubes, seja no Brasil, na Europa e também na China, num estágio superior ao que tinham quando saíram para se apresentar a ele. "Fico muito feliz que os jogadores vão voltar para os seus clubes iguais ou até melhores do que chegaram. E que joguem muito lá, porque daqui a pouco vão voltar à seleção."

Após reconhecer que o desempenho na seleção nas duas primeiras partidas sobre seu comando superior a expectativa que tinha, principalmente porque implementou um novo sistema tático que não era familiar de vários jogadores, Tite admitiu que ainda não sabe exatamente como abordar as Eliminatórias. "Ainda não encontrei a forma de jogar as Eliminatórias. É um crescimento constante. Estamos procurando achar as funções e papeis dos jogadores."

Dentro dessa "procura", Tite quer um time cada mais competitivo, com destaque para um setor do campo em especial. "Tenho ideia de um meio-campo forte, porque ele te dá criação. As seleções de 82, 70, 2002 eram assim. O grande Flamengo era assim. As grandes equipes têm um marca. Não faço comparações, são apenas ideias."

A seleção brasileira terminou a oitava rodada das Eliminatórias em segundo lugar, com 15 pontos e saldo de gols melhor do que o da Argentina. O Uruguai lidera, com 16. Em outubro, o Brasil enfrenta a Bolívia em Natal (dia 6) e a Venezuela em Mérida (dia 11).

