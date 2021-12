Após vitórias, Rockhold e Jacaré querem lutar pelo cinturão

Os dois principais vencedores das lutas do UFC da noite deste sábado, 18, e da madrugada deste domingo, 19, Luke Rockhold e Ronaldo Jacaré iniciaram uma briga fora do octógono. O intuito é ser o próximo atleta a disputar o cinturão da categoria de peso-médio (até 84kg). Eles querem enfrentar o vencedor da luta entre Chris Weidman e Vitor Belfort, marcada para 23 de maio.

Rockhold, que derrotou o baiano Lyoto Machida, disse que é o número um para a disputa. "Sem ofender o Jacaré, mas eu sou o desafiante número um. Sou o melhor cara da divisão e essa é a minha chance ao cinturão. Eu dominei todo mundo ao longo do meu caminho, já derrotei o Jacaré e mereço disputar o cinturão", disse o norte-americano, que atualmente ocupa o quarto lugar no ranking da categoria.

Já o brasileiro Jacaré, que é dono do topo do ranking, discorda. "Eu acredito 100% que é a minha vez. Eu sou o desafiante número um. Já enfrentei o Luke, mas há muito tempo e todo mundo sabe que ele não me derrotou. Os juízes lutaram por ele. Eu vim para lutar, estou pronto para o cinturão, é a minha quinta luta no UFC e eu posso finalizar qualquer um da minha divisão. É a minha vez!", contesta Jacaré, que derrotou Chris Camozzi na luta deste fim de semana.

Weidman

Além de se colocar como número um, Rockhold ainda minimiza a possibilidade de Belfort vencer.

"Eu já estive lá dentro com o Vitor e eu entrarei lá a qualquer momento para enfrentá-lo novamente, adoraria ter uma revanche. Todos os grandes lutadores acabam pegos um dia, mas são os campeões que voltam, se colocam à prova e voltam ao topo. Eu sou o melhor do mundo e acredito que venceria o Weidman, o Vitor e quem quer que cruze o meu caminho. Eu quero ser o próximo ao cinturão. Quero o vencedor (de Weidman x Belfort). Claro que eu acho que o Chris vai fazer a lição de casa e se manter com o título", disse.

Jacaré finalizou Camozzi no primeiro round (Foto: Divulgação | UFC)

Dana

Diante da disputa entre Rockhold e Jacaré, o presidente do UFC Dana White não descarta nenhum dos dois atletas. "A performance de Luke esta noite foi inacreditável. Veja o que ele fez e contra quem ele fez. Vencer Machida dessa forma foi algo muito grande", disse ele, sobre o norte-americano.

"As pessoas provavelmente vão dizer que o Jacaré enfrentou o Chris Camozzi de novo. Deixe-me dizer isso: Camozzi aceitou essa luta com seis dias de antecedência e eu concordo com ele. Camozzi não é o mesmo lutador que era quando enfrentou o Jacaré, há dois anos. E para um cara como o Jacaré, que tinha tudo a perder e nada a ganhar com essa luta, já que estava enfrentando o mesmo cara, que aliás não é nem ranqueado, ele não reclamou uma vez sequer, não disse uma palavra, foi lá, lutou, fez o que tinha que fazer", completou White, sobre o brasileiro.

Ele disse que essa disputa é boa, já que são dois atletas em condições de lutar pelo cinturão. "Estamos em uma posição agora em que temos dois caras que pareceram fenomenais e que poderiam lutar pelo título na sequência. Esse é um bom problema para se ter. Então quem sabe como Luke vai se sentir depois de hoje ou como o Jacaré vai se sentir. Depois que eles forem para casa, vamos ver como vão se sentir, vamos ver como Vitor vai se sair contra o Weidman e vamos decidir", pontuou.

O norte-americano conta com 14 vitórias e duas derrotas na carreira, vindo de quatro triunfos seguidos. Já Jacaré não perde desde março de 2012 e tem uma sequência de oito vitórias, cindo pelo UFC.

Lutas

Rockhold precisou de apenas dois rounds para derrubar Lyoto Machida. Ele já tinha atropelado o brasileiro no primeiro assalto. Na segunda etapa, ele encaixou um mata-leão no brasileiro, que tentou se manter na luta.

Apesar de receber diversos golpes, Machida não cedeu, até que ele acabou se desequilibrando sozinho. O norte-americano aproveitou o momento e manteve o brasileiro no chão até que ele bateu em desistência.

Já Ronaldo Jacaré venceu Chris Camozzi por finalização no primeiro round. Ele cercou o rival, aplicou um double leg e acabou liquidando o Camozzi com uma chave de braço.

