Após vitória, Spider é lutador que mais faturou no UFC

Além de ganhar confiança, a vitória de Anderson Silva sob Nick Diaz encheu o bolso do ex-campeão dos médios do UFC. O brasileiro recebe a bolsa no teto máximo do UFC, US$ 600 mil, mas o fato dele ganhar a luta garantiu um bônus de US$ 200 mil para Spider, totalizando US$ 800 mil, ou seja, R$ 2,1 milhões.



Com essa bolada, Anderson Silva bateu o recorde de faturamento do Ultimate. O brasileiro já recebeu US$ 5,097 milhões (ou seja, R$ 13,84 milhões) para disputar o UFC, de acordo com o site MMA Manifesto. Ou seja, é o lutador que mais faturou na história do Ultimate.

Antes o atleta mais bem pago era o inglês Michael Bisping, que recebeu o total de US$ 4,81 milhões. Mas o contrato dele previa uma cláusula incomum atualmente, que garantiu bônus de US$ 150 mil por vitória dele.

O terceiro lutador que mais faturou foi Georges St-Pierre, que recebeu R$ 4,457 milhões. O UFC agora avalia promover uma luta de Spider e Georges, apesar do canadense estar afastado do octógono. Caso o duelo seja confirmado, seria um dos mais caros da história.

