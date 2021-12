Após vitória, Raikkonen projeta corrida diferente na Malásia

O piloto finlandês Kimi Raikkonen, da Lotus, que lidera o Mundial de Fórmula 1 após vencer a corrida de Melbourne (Austrália), acredita que a prova de Sepang (Malásia), marcada para o próximo final de semana, "será uma história completamente diferente".

"Certamente estou feliz pela vitória na Austrália, mas na Malásia será uma história completamente diferente, por isso que ainda não há nada o que celebrar", disse Raikkonen nesta terça-feira. "A temporada é muito longa e no final o que queremos é estar na frente em todas as corridas", acrescentou.

O piloto finlandês afirmou que a grande incógnita para a Lotus no início da temporada era saber se chegaria ao nível das grandes equipes. "Acho que não fizemos um mal trabalho", declarou.

"Tenho certeza que temos as pessoas e as ferramentas para que isso aconteça. O orçamento sempre é um fator importante e não é um segredo que não temos o mesmo dinheiro que a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes. Se conseguirmos mais patrocinadores, acho que teremos mais oportunidades de lutar com eles", acrescentou.

