Após vitória, Neymar dedica gols ao filho David Lucca

O atacante Neymar, após vitória no clássico contra o Palmeiras, chegou a cinco gols no Campeonato Brasileiro e virou o artilheiro do time na competição. Contra o Palmeiras, ele marcou dois gols, sendo um deles de falta, numa cobrança indefensável para o goleiro Bruno.

"Sempre bati falta nas categorias de base, mas depois, quando subi para os profissionais acabei parando", disse o jogador à Rádio Estadão/ESPN. Questionado se vai voltar a cobrar, ele se esquivou. Mas disse que tem treinado muito no CT. "Fico mais de meia hora, sempre depois do fim do treino, para aperfeiçoar".

Neymar dedicou os dois que fez contra o Palmeiras ao filho David Lucca, que fez aniversário de um ano - a festa será neste domingo. "Os dois gols são para ele".

O atacante elogiou a postura do time diante do Palmeiras, em especial no segundo tempo. "Controlamos o ritmo de jogo, e estamos crescendo na competição", afirmou.

A avaliação, contudo, não foi compartilhada pelo técnico Muricy Ramalho. "Se a gente quisesse mesmo vencer, teríamos de jogar muito e não ficar assistindo o Palmeiras jogar, eles tiveram mais atitude", criticou o treinador.

Mas Muricy não deixou de reconhecer a atuação decisiva do atacante. "Bo contra-ataque, o Santos é um time perigoso, fizemos o segundo gol com uma jogada de Neymar e a gente melhorou".

