Após vencer o Bahia, Roth diz que busca o ideal no Cruzeiro

Nem mesmo a vitória sobre o Bahia neste sábado, por 1 a 0, em Salvador, tranquilizou Celso Roth. Embora tenha gostado da atuação do Cruzeiro, o treinador avaliou que alguns jogadores ainda precisam mostrar sequência e assegurou que o time ainda não encontrou o ponto ideal.

"Falta sequência, falta os jogadores me darem as respostas técnica e tática para que a gente possa dar sequencia ao time. É isso que eu venho buscando há muito tempo", cobrou o treinador, contratado em maio pelo Cruzeiro.

"Eu continuo procurando o ideal. Mesmo estando desequilibrados, longe do que a gente quer, nós estamos ali, galgando espaços, galgando algumas vitórias importantes, principalmente fora de casa. Mesmo nós estando mal, estamos com oito vitórias", acrescentou.

Apesar de garantir que o time ainda tem muito a evoluir, Roth enalteceu o desempenho coletivo e a atitude da equipe no sábado. "A vitória foi do coletivo, com muita garra, determinação. Os jogadores estavam pensando e agindo da mesma forma e isso é importante, define jogo", finalizou. A equipe está na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos.

