Após tropeço, Vitória busca reação no NBB

Com um aproveitamento de apenas 40% neste início de temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Vitória/Universo busca uma reação no campeonato nesta quarta-feira, 13.

O adversário da equipe baiana será o time paranaense Campo Mourão, fora de casa, em partida marcada para às 19h (no horário da Bahia). O duelo terá transmissão ao vivo dos canais SporTV.

Na competição liderada pelo Pinheiros, que tem 100% de aproveitamento, O Vitória/Universo é o 10º colocado na tabela de classificação.

Já o Campo Mourão é o 13º colocado e também está pressionado por um bom resultado para melhorar o desempenho no NBB.

As duas equipes vêm de derrotas sofridas na última partida do campeonato: O Vitória jogou nesta segunda-feira, 11, e perdeu de 84 a 66 para o Paulistano, fora de casa.

No mesmo dia, o Campo Mourão jogou em seu ginásio,o Belin Carolo, e perdeu diante de sua torcida para o Basquete Cearense, por 60 a 66.

Busca pelo triunfo

O técnico do Vitória, Régis Marrelli, reconhece que sua equipe cometeu muitos erros na partida anterior que não podem se repetir contra o time do Paraná.

O recado já foi assimilado pela equipe, como afirmou o ala rubro-negro André Goes, cestinha do time com 18 pontos contra o Paulistano.

O ala garante que o revés é normal, principalmente em começo de campeonato.

"A gente tem que crescer muito ainda no campeonato. Precisamos correr atrás, virar a página, consertar os erros e buscar a vitória contra o Campo Mourão", disse.

