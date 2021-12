Após triunfo, Caio Junior convoca torcida do Bahia para ir ao estádio

Na coletiva após o vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Palmeiras, o técnico do Bahia Caio Junior fez questão de convocar a torcida do tricolor baiano para apoiar o time nos jogos em casa durante a disputa do Brasileirão.

Segundo o treinador, podem existir derrotas e vitórias no caminho, mas Caio afirma que poucas vezes viu um grupo com tanta vontade de vencer quanto o atual elenco do Esquadrão.

“Poucos times no Brasil tem uma massa que empurra, um fator casa tão forte (quanto o Bahia). Sei que (os torcedores) passaram por um longo período infeliz, sofrendo. Mas peço ao torcedor que vá ao estádio, em todos os jogos, e incentive os jogadores. Estou há um bom tempo no futebol e poucas vezes vi um grupo com tanta disposição como vi hoje, nos olhos deles. Vamos sempre lutar pela vitória”.

Sobre a partida, Caio reconheceu que o Palmeiras teve mais volume de jogo, especialmente no segundo tempo, lamentou as substituições forçadas que foi obrigado a fazer e elogiou as atuações dos substitutos que entraram no segundo tempo do jogo, quando o Bahia fez os dois gols na Arena Barueri.

“Foi um jogo muito difícil. Felizmente, conseguimos defender bem a maior parte do primeiro tempo, mas chegamos poucas vezes (no ataque). Eu perdi o Kléberson (machucado) no intervalo e o (lateral) Gil estava pendurado, além de ter feito uma falta perigosa para cartão no final do primeiro tempo. Achei melhor prevenir. Não sabia qual seria o rendimento do Magno, que teve que jogar um pouco mais recuado do que está acostumado. O Diones entrou bem e entrada do Lulinha foi decisiva. É importante ter um banco (de reservas) para isso”.

