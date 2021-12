Após três prorrogações, Vitória cai para o Minas e é eliminado dos playoffs

A emoção tomou conta dos torcedores que foram ao Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 12, para acompanhar o duelo eletrizante entre Vitória e Minas, na última partida da série dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB).

Mas a noite teve um final feliz para os visitantes, que derrotaram a equipe rubro-negra pelo placar de 117 a 111 e se classificaram para as quartas de final da competição. Na próxima série, o Minas enfrentará o Flamengo.

A partida foi decidida somente na terceira prorrogação, após o empate de 78 a 78 no tempo regulamentar, 85 a 85 no primeiro tempo extra e 102 a 102 no segundo.

O cestinha da partida foi o ala do Minas Evan Roquemore, com 32 pontos e seis rebotes. Do lado rubro-negro, o destaque foi o ala-armador Nick Okorie, com 27 pontos e cinco assistências.

Da Reda

