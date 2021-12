Após travessia do Atlântico, veleiros serão recepcionados no terminal náutico de Salvador

A previsão dos organizadores da 13ª Regata Transat Jacques Vabre, que saiu da França no domingo, 5, é que os primeiros veleiros comecem a chegar neste domingo, 12, na Vila da Regata instalada no Terminal Turístico Náutico da Bahia.

Considerada a principal regata transatlântica do mundo que este ano voltou a colocar a chegada em Salvador, a competição náutica reúne 80 velejadores de nove países.

Incluindo o Brasil, representado pelo baiano Leonardo Chicourel, que está a bordo da embarcação Mussulo 40.

A mais recente informação do diário de bordo do team Angola Cables reporta o segundo dia, em que a dupal formada pelo baiano Leonardo Chicourel e angolano José Guilherme Caldas vinham enfrentando bem as dificuldaddes.

A embarcação Mussulo 40 disputa a regata na categoria Class40 e havia conquistado uma posição. A última informação chegada à redação é que o barco estava na 14ª colocação, podendo chegar a 12º lugar.

Uma das explicações dadas pela dupla foi referente à condição dos ventos, que tem exigido bastante de todas as tripulações que disputam a regata.

Desde a largada, a necessidade de realizar manobras no barco segue devido à situação climática, marcada por baixas temperaturas em Le Havre, onde se registrou temperatura abaixo dos 10°C.

Este têm sido os principais desafios encontrados neste início de jornada pela dupla, que enviou informações por intermédio da assessoria de imprensa.

Segundo a assessoria, já antevendo esse tipo de situação José Guilherme e Leonardo Chicourel abasteceram a sua embarcação com uma série de alimentos liofilizado.

Trata-se de alimento desidratado, altamente nutritivo, de fácil consum. De acordo com os nutricionistas são ideais para atletas em prática de esportes mais longos, na medida em que contam com uma forma de conservação em que concentram muito bem a energia do produto.

A expectativa da dupla do Mussulo 40 é que o vento aumente muito durante a noite, o que favorecerá na performance do barco no percurso das próximas milhas náuticas.

Já em alto mar, o comandante José Guilherme Caldas contou da emoção da largada no Porto de Le Havre, na França.

“Uma multidão tomou conta do porto de Le Havre para acompanhar a largada da Transat Jacques Vabre. Parecia dia jogo de futebol da seleção. Os barcos saíram em fila para serem apresentados ao público, uma verdadeira festa popular”, relatou o comandante.

