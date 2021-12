Após título, Tsonga sobe no ranking e volta ao Top 10

A semana perfeita de Jo-Wilfried Tsonga foi recompensada nesta segunda-feira com uma boa ascensão no ranking da ATP. Campeão do Masters 1000 de Toronto, no domingo, o tenista francês subiu cinco posições na lista e voltou a figurar no Top 10, que havia deixado em março deste ano.

Tsonga chegou a aparecer em 17º lugar em junho depois de uma sequência ruim nos últimos meses. No entanto, retomou o lugar na restrita lista de tenistas com um grande triunfo no Canadá. Para chegar ao título, o francês deixou pelo caminho o número 1 Novak Djokovic, Andy Murray e Roger Federer, batido na final em sets diretos.

A incrível campanha de Tsonga em Toronto tirou o argentino Juan Martín del Potro do Top 10, o que não acontecia desde maio de 2012. Del Potro, atual número 11 do mundo, está afastado do circuito desde fevereiro por causa de uma cirurgia no punho esquerdo. A expectativa inicial era de voltaria a jogar somente em 2015. No entanto, é possível que ele apareça em quadra ainda neste ano.

Os resultados da semana passada não afetaram o Top 5 do ranking. O sérvio Novak Djokovic segue liderando, com mais de mil pontos de vantagem sobre o espanhol Rafael Nadal, ainda lesionado. O suíço Roger Federer continua em terceiro, à frente do compatriota Stan Wawrinka. E o checo Tomas Berdych é o quinto colocado.

Já o espanhol David Ferrer galgou uma posição na lista e ocupa agora o sexto lugar. Ele ganhou a posição do canadense Milos Raonic. O búlgaro Grigor Dimitrov segue em oitavo e Andy Murray ainda é o nono.

Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci não entrou em quadra na semana passada, preparando-se no Brasil para o US Open, e acabou perdendo duas posições. Agora ele aparece em 90º lugar. O segundo mais bem colocado no ranking é João Souza, o Feijão, na 113ª colocação.

