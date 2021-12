Após título, Sharapova se consolida no 2.º posto da WTA

Depois de sagrar campeã do Torneio de Stuttgart, no último domingo, Maria Sharapova se consolidou ainda mais na vice-liderança do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, 29, pela entidade que controla o tênis feminino profissional. A russa chegou aos 10.240 pontos e abriu vantagem sobre a bielo-russa Victoria Azarenka, terceira colocada, com 9.130, assim como se manteve relativamente próxima da norte-americana Serena Williams, líder com 11.115.

Sharapova levou o título em Stuttgart pelo segundo ano consecutivo ao bater na final a chinesa Na Li por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Por ter apenas defendido a pontuação obtida na campanha vitoriosa do ano passado no torneio alemão, Sharapova segue 875 pontos atrás de Serena, que já ostentava essa diferença no início da semana passada, na atualização anterior do ranking.

Na Li, por sua vez, permaneceu na quinta posição, mas agora com 6.000 pontos cravados, diante dos 6.845 da polonesa Agnieszka Radwanska. Há uma semana, a tenista da China estava com 5.880 pontos, sendo que atrás dela se mantiveram, nesta ordem,

Angelique Kerber, Sara Errani, Petra Kvitova, Samantha Stosur e Caroline Wozniacki.

A única mudança de posições no top 20 do ranking envolveu Ana Ivanovic e Sloane Stephens, com a sérvia galgando um posto e assumindo o 16.º lugar, enquanto a norte-americana caiu uma colocação e agora figura em 17.º.

A melhor brasileira no ranking é Teliana Pereira, que caiu uma posição em relação à semana passada e passou a ocupar o 119.º lugar no geral, com 560 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 11.115 pontos

2) Maria Sharapova (RUS), 10.240

3) Victoria Azarenka (BLR), 9.130

4) Agnieszka Radwanska (POL), 6.845

5) Na Li (CHN), 6.000

6) Angelique Kerber (ALE), 5.420

7) Sara Errani (ITA), 5.350

8) Petra Kvitova (RCH), 5.225

9) Samantha Stosur (AUS), 3.790

10) Caroline Wozniacki (DIN), 3.760

11) Nadia Petrova (RUS), 3.075

12) Roberta Vinci ( ITA), 2.925

13) Maria Kirilenko (RUS), 2.911

14) Marion Bartoli (FRA), 2.710

15) Dominika Cibulkova (ESQ), 2.615

16) Ana Ivanovic (SER), 2.585

17) Sloane Stephens (EUA), 2.520

18) Jelena Jankovic (SER), 2.335

19) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 1.875

20) Klara Zakopalova (RCH), 1.860

119) Teliana Pereira (BRA), 560

325) Paula Cristina Gonçalves (BRA), 134

377) Maria Fernanda Alves (BRA), 103

