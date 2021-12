Após título, Monfils fica mais próximo do Top 20 da ATP

Campeão do Torneio de Montpellier no último domingo ao desbancar o favoritismo do seu compatriota Richard Gasquet na decisão, Gael Monfils ficou mais próximo do Top 20 do ranking da ATP ao assumir a 23ª posição nesta segunda-feira. O tenista francês subiu mais sete colocações em relação à semana passada e segue exibindo recuperação na listagem da entidade que controla o tênis profissional masculino.

Monfils, que chegou a ser sétimo tenista do mundo em 2011, alcançou nesta segunda o seu melhor ranking desde 30 de julho de 2012, quando ocupava a 19ª posição no geral. Ele agora soma 1.475 pontos e está apenas 230 atrás do polonês Jerzy Janowicz, que subiu uma posição e fecha o Top 20 depois de ter avançado às semifinais em Montpellier. Ele ultrapassou o francês Gilles Simon, agora 21º colocado.

Outro tenista que conseguiu ascensão nesta segunda-feira no ranking da ATP foi o italiano Fabio Fognini, que subiu da 15ª para a 14ª posição após conquistar o título do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Assim, ele trocou de posto com o russo Mikhail Youzhny, agora o 15º no geral. Outra troca de colocações no Top 20 envolveu o japonês Kei Nishikori, novo 16º no geral, e o espanhol Tommy Robredo, que caiu para o 17º lugar.

Já o espanhol Rafael Nadal segue disparado na liderança do ranking, com 14.330 pontos, contra 10.580 do sérvio Novak Djokovic, vice-líder. Este, por sinal, está bem à frente do suíço Stanislas Wawrinka, terceiro colocado com 5.710. Derrotado na final em Montpellier, Gasquet se manteve em nono lugar.

João Souza, o Feijão, subiu mais duas posições e passou a figurar em 115º como atual tenista número 1 do Brasil. Thomaz Bellucci, mesmo após ser eliminado na estreia em Viña del Mar, ganhou mais três postos e agora é o 122º jogador do mundo. Também no Top 200, Rogério Dutra Silva e Guilherme Clezar caíram duas colocações cada um e agora ocupam respectivamente o 151º e o 161º lugares da ATP.

