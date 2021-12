Após título em Toronto, Nadal anuncia que não jogará Masters 1000 de Cincinnati

Poucas horas depois de conquistar o título do Masters 1000 de Toronto, no Canadá, o seu 80.º na carreira profissional, o espanhol Rafael Nadal anunciou que não participará nesta semana do outro torneio da série Masters 1000 em quadras duras na América do Norte. O tenista não jogará em Cincinnati, nos Estados Unidos, por questões físicas, já de olho no US Open - o quarto e último Grand Slam da temporada, que começará no próximo dia 27.

"Lamento anunciar que não vou jogar em Cincinnati neste ano. A única razão é que quero cuidar do meu corpo e tratar de mantê-lo tão bem como agora", afirmou Rafael Nadal em um comunicado oficial pouco depois de bater o grego Stéfanos Tsitsipas, uma das revelações na temporada, por 2 sets a 0 na decisão em Toronto.

Assim, mais uma vez o fã de tênis não poderá ver um duelo entre o espanhol, atual número 1 do mundo, e o suíço Roger Federer. No Canadá, o segundo do ranking da ATP preferiu descansar para focar em Cincinnati, onde já foi campeão oito vezes na carreira profissional.

"Estou seguro que os verei (torcedores em Cincinnati) no próximo ano e lamento muito mesmo não estar com eles neste. Obrigado por todo o apoio como sempre", finalizou Rafael Nadal.

