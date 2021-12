Após título, Ana Marcela volta ao Brasil para curtir férias

Com medalhas de ouro, prata e bronze nas três provas disputadas, além de vaga na maratona aquática dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a nadadora baiana Ana Marcela Cunha, de 23 anos, retornou nesta segunda-feira, 3, ao país depois do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Kazan.

Ela aproveita as férias até o dia 17. Mas comentou sobre a competição na Rússia: "As provas foram muito disputadas, mas bem vigiadas pelos árbitros. Eles ficaram de olho para punir qualquer tipo de contato agressivo".

Agora, Ana Marcela vive a expectativa de buscar a consagração diante da torcida, no Rio, em 2016. "Vou trabalhar incansavelmente por uma medalha, mas certeza de pódio, infelizmente, ninguém tem. E é justamente isso que torna o esporte tão emocionante", afirmou.

Preparação

Para atingir sua melhor condição física e técnica na Olimpíada, Ana Marcela já estabeleceu seu ritmo próprio de preparação.

"Com a vaga garantida, terei ainda mais vontade de treinar. Foi uma espécie de combustível extra para buscar fazer ainda melhor, só assim vou poder me garantir entre as primeiras do mundo", disse.

Nadadora brinca com mãe na volta à Bahia após longa viagem (Foto: Reprodução)

