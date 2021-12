Após susto, Medina confirma que disputará terceira fase na Austrália

Depois do susto na estreia no Circuito Mundial de Surfe de 2017 ao deixar o mar mancando, Gabriel Medina confirmou que disputará a terceira fase da competição na Gold Coast australiana. O surfista brasileiro sofreu uma torção no joelho direito após tentar uma manobra aérea, mas a lesão parece não ter afetado os ligamentos.

Atendido pelos médicos da WSL logo após o incidente, Medina foi medicado, está fazendo tratamento com gelo na região dolorida e aproveitando o intervalo até a próxima disputa para repousar. "Estou bem, descansando e vai dar para surfar no próximo round", disse o atleta, que está em casa, junto com seu padrasto e técnico, Charles Saldanha.

Medina continuou na água mesmo após se machucar e somou 16,50 pontos nas duas melhores ondas, superando o compatriota Wiggolly Dantas (10,90) e o havaiano Ezekiel Lau (10,70). Na terceira fase, o Brasil também já tem Mineirinho e Jadson André garantidos. Já Filipe Toledo, Caio Ibelli, Wiggolly Dantas, Italo Ferreira, Miguel Pupo e o estreante Ian Gouveia lutarão pela sobrevivência na repescagem.

adblock ativo