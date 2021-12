Após surpresas, reta final do Baianão terá duelos inéditos

Jamais a reta final do Campeonato Baiano havia reunido Bahia, Vitória da Conquista, Colo-Colo e Juazeirense. A taça de 2015 será decidida por eles. O Tricolor e o Tigre tentam revalidar seus antigos títulos. O Bode e o Cancão de Fogo ainda perseguem a primeira taça do Estadual.

Por vaga na decisão, se enfrentarão Colo-Colo e Vitória da Conquista, Bahia e Juazeirense. Mas não agora. Só a partir da próxima semana, nos dias 5 e 19 de abril.

As próximas datas serão reservas à Copa do Nordeste. Enquanto o Esquadrão lutar contra o paraibano Campinense pela ida às semifinais, os outros três concorrentes vão treinar e recuperar seus atletas.

Como o regulamento dá vantagem nas semifinais aos times de melhor desempenho apenas nas quartas, o Bahia decidirá contra a Juazeirense em casa e com direito a dois resultados equivalentes. Assim como o Colo-Colo diante do Vitória da Conquista, que tinha obtido a maior pontuação da primeira fase.

Na final, entretanto, esse duplo benefício pertencerá a quem possuir mais pontos ao longo da competição. Por enquanto, o Tricolor desponta com a mesma pontuação do Conquista, 16, porém possui uma vitória a mais.

Vantagens, entretanto, não adiantaram para Vitória e Jacuipense, que acabaram despachados respectivamente por Colo-Colo e Juazeirense.

Mesmo invicto, o Bahia de Feira foi eliminado com seu sétimo empate em oito jogos. Não perdeu, mas também não ganhou do Bode.

Descenso

Houve zebras também no mata-mata do rebaixamento. Os dois piores times do campeonato até então, Jacobina e Feirense, conseguiram vencer pela primeira vez. Justamente na última partida. Por isso, eles escaparam da queda.



Serrano e Catuense só precisavam de novo empate, mas caíram à Segunda Divisão. O time de Catu já foi vice-campeão baiano quatro vezes. A equipe conquistense, que se mudou para Porto Seguro, havia sido terceira colocada no ano passado e acabou de jogar o Nordestão.

