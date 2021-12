Após sofrer racismo, Elias não fará boletim de ocorrência

O volante Elias, do Corinthians e da Seleção Brasileira, afirmou ter sofrido ofensas racistas do jogador do Critian González, do Danúbio do Uruguai, na partida desta quarta-feira, 1º, válida pela Copa Libertadores. "Fui (chamado de macaco), mas deixa para lá", afirmou Elias.

A confusão ocorreu aos 20 minutos do primeiro tempo. Após o atacante Guerrero, do Corinthians, sofrer uma falta dura, um bate-boca foi criado no campo. Até o maqueiro do time brasileiro foi empurrado por um membro da comissão técnica do time uruguaio. Neste momento, González teria chamado Elias de "macaco".

O árbitro da partida não tomou nenhuma providência, "mas foi informado para que o caso fosse incluído no relatório do jogo", segundo o Coronel Dutra, responsável pela segurança da equipe.

Em nota oficial, o Corinthians confirma que Elias não fará boletim de ocorrência contra o jogador uruguaio.

A partida terminou 4 a 0 para o time brasileiro, com um gol de Jadson e três de Guerrero.

