Após ser preso, lutador brasileiro é demitido do UFC

Depois de ser preso na manhã de sexta-feira, 7, por ameaçar sua esposa e o professor de Jiu-jitsu dela, em uma academia na Flórida, nos Estados Unidos, o Ultimate Fighting Championship (UFC), competição mais importante do MMA, anunciou a demissão do lutador brasileiro Thiago Silva, da categoria meio-pesado.

O presidente do Ultimate, Dana White afirmou que Thiago nunca mais terá outra oportunidade na organização. O seu desligamento foi confirmado no site oficial do UFC.

"O Ultimate Fighting Championship rescindiu o contrato de Thiago Silva, com efeito imediato", diz a nota publicada no site oficial do evento.

Sem direito à fiança, o brasileiro ficará preso até data do julgamento final. Ele responderá às acusações de tentativa de agressão com risco de morte, resistência à prisão com arma de fogo e obstrução da Justiça sem uso de violência.

Thiago Silva tinha luta marcada para o dia 15 de março em Dallas, nos Estados Unidos, contra Ovince St. Preux, pelo UFC 171.

Veja o momento da prisão do brasileiro:

