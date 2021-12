Após ser premiado em Dubai, Lionel Messi volta aos treinos no Barcelona

Depois de ter um dia extra de folga, o argentino Lionel Messi voltou aos trabalhos nesta segunda-feira, 28, e treinou normalmente ao lado dos companheiros do Barcelona, que se prepara para o confronto com o Bétis nesta quarta-feira, 30, às 17h30 (de Brasília), no Camp Nou, válido pelo Campeonato Espanhol.

No seu estádio, a equipe catalã exibirá as cinco conquistas do ano de 2015 - Copa do Rei, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões da Europa, Mundial de Clubes e Supercopa da Europa. E o duelo também será especial para Messi, pois será o 500º do craque argentino com a camisa do Barcelona.

Messi se ausentou da reapresentação do Barcelona após a folga de Natal para receber o prêmio de melhor jogador do ano no Globe Soccer Awards, em Dubai. Para ficar com o prêmio, o camisa 10 argentino desbancou o português Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e o italiano Gianluigi Buffon (Juventus).

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, também participou do evento em que o clube também foi premiado como o melhor clube e o clube mais midiático. Já o dirigente foi eleito o melhor presidente.

Com a presença de Messi, o técnico Luis Enrique contou com todos os jogadores à disposição no trabalho desta segunda-feira. E o time voltará a treinar na manhã desta terça, na véspera do duelo com o Bétis.

Com os mesmos 35 pontos do Atlético de Madrid, mas em vantagem nos critérios de desempate, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol, mesmo que tenha disputado um jogo a menos.

