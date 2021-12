Após ser campeão, Elano é preso por agressão a dirigente na Índia

Ex-jogador do Santos, o meia Elano foi preso na Índia após suposta agressão a um dos donos do Goa FC após a vitória de seu time, o Chennaiyin, na final da Superliga Indiana de futebol (ISL). Depois de prestar esclarecimentos na delegacia e pagar uma fiança, o jogador foi liberado.

Dattaraj Salgaocar, um dos proprietários do FC Goa, equipe comandada por Zico, denunciou Elano por agressão física depois da partida. Segundo o jornal Indian Times, o meia provocou os jogadores do time rival, que perdeu para o Chennaiyin por 3 a 2, em um final de jogo emocionante, no domingo.

Depois da comemoração, Dattaraj Salgaocar teria ido conversar com o jogador brasileiro, que o teria lhe agredido. A confusão aconteceu depois que o próprio Elano, capitão do Chennaiyin, levantou a taça de campeão.

Elano foi detido com base em três artigos: causar danos voluntariamente, repressão injustificada e insulto com a intenção de provocar a ruptura da paz. A polícia liberou Elano por volta das 18h30 deste domingo.

