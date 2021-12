Após seis meses, Beckham volta a jogar pelo Galaxy

Após ficar quase seis meses afastado dos gramados, o meia David Beckham voltou a defender o Los Angeles Galaxy, na noite de sábado, pela Major League Soccer (MLS), o campeonato americano de futebol.



O meia inglês entrou em campo aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar do brasileiro Juninho, e participou da vitória por 3 a 1 sobre Columbus Crew, diante da sua torcida. O jogador não disputava uma partida desde o dia 14 de março, quando rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda em um jogo do Milan, para o qual estava emprestado.

adblock ativo