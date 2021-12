Após saída de Paddy Lowe, Mercedes contrata ex-Ferrari para ser diretor técnico

A Mercedes anunciou uma contratação de peso para o time de gestores da sua equipe na Fórmula 1. Nesta quinta-feira, os atuais campeões mundiais confirmaram a chegada do engenheiro britânico James Allison, que possui passagens de sucesso por Ferrari e Renault, o que incluiu a conquista de títulos.

Allison começará a trabalhar diretamente na Mercedes no início de março, quando estarão sendo realizados os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. Ele vai assumir o recém-criado papel de diretor técnico, comandando a organização técnica da equipe.

A chegada de Allison ocorre em razão da saída de Paddy Lowe, que deve ser oficializado nas próximas semanas pela Williams. E isso vai encerrar um breve hiato do dirigente, que durante a última temporada saiu da Ferrari.

"Estou muito animado para voltar a trabalhar depois deste período fora do esporte", disse Allison. "É um enorme privilégio ter a confiança para uma posição em uma equipe que tem se saído espetacularmente bem nas últimas três temporadas. Estou realmente ansioso para fazer a minha parte para ajudar Mercedes a seguir forte nos próximos anos", afirmou.

A Mercedes dominou as últimas três temporadas da Fórmula 1, tendo faturado os títulos do Mundiais de Pilotos, dois com Lewis Hamilton e o último deles com Nico Rosberg, e de Construtores.

O novo carro da equipe, o F1 W08, será apresentado no dia 23, em Silverstone. Após Robserg decidir se aposentar, Hamilton terá o finlandês Valtteri Bottas como seu companheiro de equipe na temporada 2017, marcada para começar em 26 de março, quando será disputado o GP da Austrália.

