Após rodada positiva, Palmeiras nem precisa mais vencer para ser campeão nacional

A combinação de resultados da 35ª rodada praticamente garantiu o título do Brasileirão ao Palmeiras. As contas para a conquista depois de 22 anos de fila na competição nacional ficaram simples depois que a equipe venceu o Botafogo por 1 a 0, no Allianz Parque, e acabou beneficiada pelos tropeços dos rivais. O Flamengo empatou com o Coritiba, em casa, enquanto o Santos ficou no 2 a 2 com o Cruzeiro em Minas Gerais.

"Sabemos que o título está muito próximo. Precisamos de apenas um ponto e não podemos deixar escapar a chance de título na nossa casa", disse o atacante Gabriel Jesus, autor da assistência para o gol de Dudu.

No próximo domingo, o Palmeiras vai receber a Chapecoense no Allianz Parque e pode garantir o título até se perder. No mesmo dia, Santos e Flamengo se enfrentam no Rio de Janeiro em um confronto direto pela segunda posição. A diferença entre Palmeiras e o vice-líder Santos é de seis pontos (74 a 68).

Com 67 pontos na terceira colocação, o Flamengo não tem mais chances de brigar pelo título. Resumindo, para o Santos ser campeão é preciso vencer seus dois próximos jogos e o Palmeiras tem que perder para Chapecoense e Vitória nas duas rodadas finais.

O técnico Cuca, porém, tem uma preocupação especial em evitar que a definição do título fique para a última rodada, quando o time alviverde vai até a Bahia encarar o Vitória, este ainda na luta para se livrar do rebaixamento. "No último jogo, o Vitória vai fazer o jogo da vida dele, então temos que tentar resolver logo e passar a confiança e tranquilidade necessária para o jogador", analisou o treinador em entrevista coletiva neste domingo no Allianz Parque.

