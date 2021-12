Após reunião na sede do Cruzeiro, Kalil diz que Liga Sul-Minas-Rio já tem tabela

A Liga Sul-Minas-Rio tornou realidade algo que pareceria cena de ficção há alguns meses: o ex-presidente do Atlético Mineiro Alexandre Kalil como figura central em um evento na sede social do Cruzeiro. Executivo-chefe do grupo que organiza a competição, ele reuniu nesta sexta-feira os representantes de 14 clubes em Belo Horizonte e saiu do encontro garantindo que a Liga será jogada no ano que vem. E contou que inclusive já está definida a tabela do torneio.

"A tabela foi aprovada, devemos divulgar ela na segunda-feira, já com os clubes. A Liga está na rua, será feita. Não tem mais nada a ser definido. Agora é vender a competição. Teremos seis datas, exatamente as que a CBF me deu. Curiosamente, foram eles que deram as datas e achamos por bem não mudar", contou Kalil.

A Liga não conta com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que voltou atrás do aval inicialmente dado ao torneio. A entidade convocou uma assembleia extraordinária para a próxima terça-feira e questionará os presidentes das 27 federações estaduais se aceitam a inclusão da Liga no calendário anual do futebol brasileiro.

Desde que a CBF recuou, Kalil tem disparado contra a entidade. Nesta sexta-feira, após a reunião que só não contou com a participação de representantes da Chapecoense, o dirigente ligado ao Atlético-MG reforçou que não precisa do aval da CBF.

De acordo com ele, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) terá um departamento exclusivamente para julgar, com agilidade, as questões referentes à Liga. Kalil contou que vai se encontrar com a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) para discutir sobre a arbitragem. Ainda segundo ele, três federações estaduais darão a estrutura necessária para o funcionamento da Liga.

Já o site do Cruzeiro revelou que ficou decidida a alteração em algumas datas das partidas, para não coincidirem com os jogos dos estaduais, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A próxima reunião da Liga será daqui a duas semanas, na sede do Inter.

