Após queda na Copa do Brasil, Bahia foca em reabilitação contra Cruzeiro

Após a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Grêmio, o Bahia reencontra sua torcida frente ao Cruzeiro neste sábado, 20, às 17h, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado poupou seus jogadores das atividades de quinta e sexta, mas deve colocar força máxima frente à equipe celeste.

A única dúvida que o comandante levará para o duelo é em cima do volante Elton. Ele vem tendo um incômodo no joelho e a expectativa é que seja substituído por Flávio. Shaylon pode aparecer entre os titulares. Além dele, Roger Machado poderá preservar os atletas mais desgastados, como o atacante Gilberto. Caso isso aconteça, Fernandão começará entre os 11.

"Ficamos muito tristes com a eliminação, mas não pode esquecer tudo que vemos fazendo na temporada, o que estamos construindo no Bahia. Entendo que participação na Copa do Brasil faz parte da construção de um Bahia ainda maior, que tem buscado, a cada ano, conquistar, evoluir de forma geral. Sofremos na quarta. Hoje estamos motivados para a sequência do Campeonato Brasileiro. O grupo, de forma geral, está totalmente focado em conquistar os nossos objetivos no Brasileirão. E que comece pelo Cruzeiro", afirmou o goleiro Douglas.

O Bahia vive seu pior momento no Brasileirão. O time perdeu os últimos dois jogos, para: Internacional (3 a 1) e Santos (1 a 0). A reabilitação é tratadA como prioridade para o time voltar a encostar nos times que disputam uma vaga na Copa Libertadores de 2020. Atualmente é o 11º colocado, com 14 pontos. O Botafogo, sexto, tem 16.

