Após quebrar nariz na Megarampa, Burnquist faz cirurgia

Uma semana depois de ter quebrado o nariz durante a prova da Megarampa nos X Games de Los Angeles, o skatista brasileiro Bob Burnquist se submeteu a cirurgia nesta segunda-feira, 5.

Em seu perfil na rede social Instagram, Bob postou uma foto tirada na sala de cirurgia e tranquilizou os seus fãs.

"Cirurgia facial foi bem. A caminho de uma recuperação rápida. Obrigado pelas mensagens!", escreveu Burnquist.

Bob machucou o nariz quando tentava uma manobra radical no X Games. Entretanto, ao falhar na tentativa, ele caiu frontalmente no chão. Mesmo com a queda, Burnquist voltou a competir e faturou o bronze.

