Após quase largar o futebol, Adriano treina no Flamengo

O atacante Adriano foi na manha desta terça-feira ao CT do Flamengo, em Vargem Grande, um dia após receber um ultimato da diretoria do clube e chegar a cogitar a aposentadoria do futebol. O jogador, porém, não trabalhou com o restante dos seus companheiros no campo e treinou apenas na academia do clube.

Adriano se reuniu na segunda-feira com Zinho, diretor de futebol do Flamengo, que decidiu dar mais uma chance ao jogador, apesar dele ter assinado sua terceira advertência por faltas a treinos, o que dá direito ao clube a rescindir seu contrato de forma unilateral sem custos, a qualquer momento. Segundo Zinho, Adriano chegou a cogitar a possibilidade de se aposentar.

Fora dos últimos treinamentos do Flamengo, Adriano realizou na manhã desta terça-feira apenas uma atividade na academia do clube e não trabalhou com bola, o que deve atrasar ainda mais o seu retorno ao futebol. O jogador ainda se recupera de uma cirurgia no tendão calcâneo do pé esquerdo e não tem uma previsão de quando poderá voltar a entrar em campo.

Enquanto Adriano trabalhava na academia, o restante do elenco do Flamengo deu sequência ao trabalho de preparação para o jogo de quinta-feira com Bahia, no Engenhão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando tentará se recuperar da derrota para o Fluminense.

Os meias e atacantes fizeram um trabalho de finalização, simulando situações de jogo. Já os zagueiros fizeram uma atividade específica, sob supervisão dos auxiliares. Os zagueiros Renato Santos e Welinton, em fase final de recuperação de lesão, fizeram um trabalho em separado, comandado pelo preparador físico Marcos Lima. Os volantes Muralha e Airton realizaram um treino físico e devem ser liberados para jogar em breve.

